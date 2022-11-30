نهائيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة السعودية ضد المكسيك في الجولة الثالثة

يبحث عشاق الكرة عن موعد مباراة السعودية ضد المكسيك في الجولة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، حيث يحظى موعد مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدرب هيرفي رينارد ضد المكسيك عمليات بحث من جانب المشجعين، من أجل معرفة ماهو الموعد ومعرفة القنوات الناقلة لتلك المواجهة النارية.

موعد مباراة السعودية ضد المكسيك

يأتي موعد مباراة السعودية ضد المكسيك يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر القادم في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وبالتحديد في المجموعة الثالثة في المباراة التي ستقام على ستاد لوسيل.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة برفقة الأرجنتين بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي ومنتخب بولندا بفيادة روبرت ليفاندوفسكي وأخيرًا منتخب المكسيك وتعتبر هي المجموعة الأقوي للمنتخبات العربية.

انطلاق مواجهة السعودية ضد المكسيك في هذا الموعد

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمبارة السعودية ضد المكسيك

ومن المُنتظر ان تذُاع فعاليات المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم 2022.