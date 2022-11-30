ارتفاع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية 1.81٪.

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاربعاء الموافق 30 / 11 / 2022 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2022.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 115.58 خلال شهر سبتمبر2022 (أولـي) مقابل 117.71 خلال شهر أغسطس 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.81٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة منتجات المعادن المشكــلة - عـــدا الماكـــينـات والمعـــدات 128.98 خــــــلال شـــهــــر سبتمــبـر 2022 مــقــارنـــة بشــهـــر أغســطس 2022 حيــــث بلـــغ 113.81 بنســبــــه ارتــفــاع قدرهــا 13.33٪ وذلـك وفقــا لاحتياجـات الســوق.

• بــلـــغ الرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجـات الإلكترونية والبصرية والأجهــزة الطبيــة 111.14خـــلال شهر سبتمــبـر2022 مقــــارنة بشهـــر أغسطـس 2022 حيــث بـلــغ 106.06 بنسـبه ارتفـــاع قدرهــا 4.79 ٪ وذلــك لـزيــادة الإنتــاج لتغــطيـه احتياجـات الســوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.26 خــــلال شهــر سبتمـــبر2022 مقــارنة بشهــر أغسطس 2022 حيث بلغ 135.31بنسبة انخـفـاض قدرها 6.69٪ وذلك بسبب ظروف توقف الاستيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقــــم القيـــاســي لصناعة المــركبـــات ذات المحركـات200.04 خـــلال شهــر سبتمبر2022 مقارنـة بشهر أغسطس 2022 حيث بلغ 205.98 بنسبة انخـفاض قدرهـــا 2.88٪ وذلك وفقا لاحتياجـات الســوق.