"اليونيدو" تنظم مع مركز تحديث الصناعة ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد
معرض فوود أفريكا
معرض فوود أفريكا 2022.

نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ورشة تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الغذائية بمقر المركز للإستفادة من برنامج "تراك" والتي سيتم إطلاقه أثناء معرض فوود أفريكا 2022.

وقام عدد من خبراء وممثلي الهيئات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية مثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وشركة كونسبت وجمعية المصدرين المصريين والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيه الشركات لأفضل الممارسات نحو تحسين الجودة والتصدير من ضمن الاستعدادات للاشتراك في معرض فوود أفريكا 2022 كبداية لإطلاق برنامج "تراك" والذي تقوم من خلاله منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولى من خلال مشروع تحسين سلسلة الإعتماد فى الدول العربية
وذلك في المجال الإنمائي الدولي وفي مجالات الجودة ومطابقة مواصفات الأسواق الإقليمية والدولية وغيرها من فعاليات التشبيك مع شركاء الأعمال لوضع الشركات علي طريق التصدير السليم.

منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو مركز تحديث الصناعة معرض فوود أفريكا 2022

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