عاجل.. حملة استدعاء لبعض أنواع السيارات بالسوق المصري

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب - وكيل بروتون فى مصر، حملة استدعاء لعدد من انواع سيارات الشركة، وهي بروتون ساجا FLX موديلات 2019 - 2020 للكشف علي دورة الوقود (البنزين ) وتعديلها إذا لزم الأمر.

549 سيارة سيتم استدعائها :



وكشف “ حماية المستهلك” أن يبلغ أجمالي عدد السيارات المطلوبة داخل الإستدعاء هي 549 سيارة، مشيرا إلى أن ذالك يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية منظومة دورة الوقود، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائى لسلامة المستهلكين.



وقال جهاز حماية المستهلك، إنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19399》 وذلك للحجز المُسبق والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

مبيعات السيارات في مصر تتراجع 20% :

وانخفضت مبيعات السيارات في مصر 28% بنحو 66.022 ألف سيارة خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 168.879 ألف سيارة في مقابل 234.901 ألف سيارة بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك” .

وتراجعت مبيعات السيارات خلال أكتوبر بنسبة 68.5% لتبلغ 9.015 ألف سيارة في مقابل 25.908 سيارة خلال أكتوبر 2021.