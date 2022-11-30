كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية والمكسيك اليوم فى كأس العالم 2022

مباراة السعودية والمكسيك، يخوض المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من نوفمبر 2022، مباراة فاصلة أمام المكسيك على بطاقة التاهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في الدوحة.

مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

وتأتي مباراة السعودية والمكسيك في ظروف استثنائية حيث يحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز بالمباراة من أجل التأهل إلى الدور التالي، وخاصة بعد تحقيقه مفاجأة في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 بفوزه على الأرجنتين في حين تلقى هزيمة في مباراته الثانية أمام بولندا بهدفين دون رد.

معلومات لا تفوتك عن مباراة السعودية والمكسيك

وتستعرض "بوابة الفجر" لروادها الكرام كافة تفاصيل مباراة السعودية والمكسيك المقررة اليوم، والتي تتضمن المواعيد والقنوات الناقلة والتشكيل والترددات، إلى جانب كافة المعلومات التي تخص كأس العالم قطر 2022.

كل ما يخص مواجهة السعودية والمكسيك اليوم

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في المملكة وجميع أنحاء الوطن العربي عن موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة، من أجل متابعة اللقاء المهم آملين في صعود وتأهل السعوديين.

موعد مباراة السعودية والمكسيك فى الجولة الثالثة من كأس العالم 2022

وتنطلق مباراة السعودية والمكسيك في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة، والـ11 بتوقيت الإمارات العربية الممتحدة، في مواجهة مصيرية على ملعب "استاد لوسيل".

وتقام في نفس موعد مباراة السعودية والمكسيك اليوم مواجهة شرسة بين منتخبي الأرجنتين وبولندا من نفس المجموعة "المعقدة" حيث يحتاج كل منتخب للفوز على الآخر من أجل التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم.

تشكيل مباراة السعودية والمكسيك اليوم فى كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب السعودي مباراته أمام المكسيك اليوم بتشكيل مكون من العويس في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع سعود عبدالحميد والبريك والعمري وآل بليهي، وبالوسط النجعي والدوسري والمالكي وكنو، إضافة إلى صالح الشهري والبريكان.

تشكيل المكسيك أمام السعودية

ويخوض المكسيك مباراته أمام المنتخب السعودي اليوم بتشكيل مكون من أوتشوا في المرمى أمامه الرباعي ألفاريز وهيكتور مورينو، نيستور أراوخو، وسيزار مونتيس، وبالوسط هكتور هيرارا، اندريس غواردادو، خيسوس غالاردو، لويس شافيز، وفي الهجوم ألكسيس فيجا، وهيرفينج لوزانو.

قنوات مجانية تنقل مباراة السعودية والمكسيك

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022، عن نقل مباراة السعودية والمكسيك ضمن مباريات الجولة الثالثة عبر فضائيتها المقتوحة لى جانب قنوات الكأس القطرية والقنوات المشفرة الأخرى.

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

القمر: النايل سات

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر: عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة المكسيك والسعودية اليوم في كأس العالم 2022

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.