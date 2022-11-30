البورصة تلغي أحد الصفقات المنفذه على شركة "اوراسكوم المالية "

أعلنت إدارة البورصة المصرية، الغاء جميع العمليات المنفذه على شركة أوراسكم المالية القابضة.

وقالت البورضة في بيان لها، تقرر عدم الاعتداد بأثر العملية التالية000147821676 المنفذة على أسهم شركة اوراسكوم المالية القابضة خلال جلسة اليوم 30/11/2022 على سعر الإقفال اللحظي.

وكانت قد هرت القوائم المالية المستقلة لشركة “ أوراسكوم كونستراكشون ”، المملوكة لعائلة ساويرس ارتفاع خسائرها بنسبة 60% خلال أول 9 شهور من 2022؛ لتصل إلى 23.6 مليون دولار مقارنة 14.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المجمعة، فقد أظهرت المؤشرات خلال نفس الفترة تراجع أرباح الشركة بنسبة 16.62% على أساس سنوي، لتحقق أرباحا 70.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 84.2 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2021.

وتمتلك عائلة ساويرس حصة مسيطرة في شركة اوراسكوم كونستراكشون، حيث تستحوذ على 51% من رأسمال.

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي، توزيع حصة الأب أنسي نجيب ساويرس البالغة 12.8% من رأسمالها، على ابنائه الثلاثة ليدخل لأول مرة الابن الأصغر نجيب ساويرس كمستثمر بالشركة بعد الحصول على حصة 5.5% منها.