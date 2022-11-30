القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

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السعودية والمكسيك
السعودية والمكسيك

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يخوض اليوم منتخب السعودية، ثالث مبارياتة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، أمام منتخب المكسيك.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة، وفي جعبته 3 نقاط، اقتناصها من الفوز على الأرجنتين 2-1، قبل أن يتلقى هزيمة من بولندا بهدفين نظيفين، لذا يسعى اليوم، لتحقيق الفوز، لحسم تأهله إلى دور الـ16، ليلتحق بمنتخبات: «فرنسا، أمريكا، إنجلترا، هولندا، البرازيل، والبرتغال، والسنغال».

وفي حالة تعرض السعودية للهزيمة في لقاء اليوم، فإنها ستودع المونديال، مع المنتخب القطري، الذي خسر مبارياته الثلاثة، أما في حالة تعادل الأخضر، فيضطر لانتظار نتيجة مبارة الأرجنتين ويولندا، وتكون أمام حسبة معقدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 

وفيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة لمبارة السعودية والمكسيك اليوم  الأربعاء، ينقل اللقاء في تمام الساعة 9 مساء، بتوقيت القاهرة، على قناتي بين سبورت المفتوحة والكأس القطرية المفتوحة.

تردد قناة bein sport المفتوحة

- 11054.

- أفقي.

- 27500.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

- 11919.

- أفقي.

-  27500.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دور الـ32، ستتواصل حتى حتى يوم الجمعة المقبل، في حين تبدأ مرحلة المباريات الإقصائية يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، لتحديد المنتخبات المتأهلة لدور الـ8.

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