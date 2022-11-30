تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام أخر جلسات شهر نوفمبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام أخر جلسات شهر نوفمبر اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أغلب المؤشرات بدعم من عمليات شراء المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، بجانب بيع تعاملات الأجانب، فيما ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.57% بختام تعاملات شهر نوفمبر.



وارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.048 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13259 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70، متساوى الأوزان، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة.