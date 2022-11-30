روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد بولندا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة الأرجنتين وبولندا الان

سلمت لجنة كأس العالم FIFA قطر 2022 إدارة مباراة الأرجنتين ضد بولندا في الدور الثالث للحكم الهولندي الدولي داني ماكيلي.

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports الحق الحصري في بث مونديال 2022 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.يمكن مشاهدة مباراة كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وبولندا مجانًا على قناة BEIN Spot. أعلنت قناة BEIN SPORT أنه سيتم بثها على القناة المجانية. كما تتيح لـ "المصري اليوم" الوصول إلى خدمات البث المباشر وتحديثات حول تقدم مباراة الأرجنتين ضد بولندا في صافرة الافتتاح.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الأرجنتين وبولندا” اضغط هنا

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك اليوم، بث مباشر يلا شوت السعودي، وإعادة إنتاج 94 نتيجة للولايات المتحدة، واجه المنتخب السعودي المكسيك بطموحات سامية، وصعد إلى المراكز الـ16 الأولى، في مونديال قطر، مستفيدا من كثرة المشاهدين فمن الطبيعي أن يظهر في المدرجات هتافات لجانب هيرفي رينارد بينما لا توجد طريقة لتحقيق النقاط الثلاث للخصم، لذلك ستكون هناك مواجهة هجومية مفتوحة دون تعقيدات، ويبحثون جميعًا عن انتصار يسمح لهم بالتأهل بالتوجه إلى التصفيات، تنطلق اليوم الجولة الثالثة من المجموعة C مساء الأربعاء 30 نوفمبر على قناة bein sport max hd. السعودية تعيش الان بلا انقطاع.

للمملكة العربية السعودية، تويتر لايف الأسطوري. وتراجع المنتخب السعودي أمام منافسه البولندي بعد أن سجل هدفين في الجولة الأخيرة دون أي رد، وعكست المباراة مجرى المباراة حيث سيطر لاعبو الأخضر على المباراة أغلب فترات المباراة، فيما كان سالم آل. - أضاع الشوط الأول من الدوسري ركلة جزاء في نهاية المباراة، ثم استخدم ليفاندوفسكي وزملاؤه الكرات المرتدة ليشكلوا تهديدًا، وسدد أورفيس أكثر من مرة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.