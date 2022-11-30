مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك يلا شوت | كورة اون لاين السعودية مباشر الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم 2022

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مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر

يبحث عشاق جولة الساحرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي، عن موعد مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، والتي ستقام في قطر اعتبارًا من نوفمبر المقبل. من 20 إلى 19 ديسمبر 2022.

يطمح المنتخب السعودي إلى تحقيق النصر خلال المباراة النهائية من أجل ضمان الوصول إلى الدور المقبل من البطولة، ويعتمد المشجعون السعوديون والعربيون بشكل عام على المدرب الفرنسي هيرفي رينار في قيادته للمنتخب العربي لتحقيقه الثاني. الانتصار في المجموعة بعد المستوى المميز والتاريخي الذي ظهر عليها في المباراة الافتتاحية. وتغلب على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

تنقل مباراة المنتخب السعودي والمكسيك، على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قنوات الكأس إكسترا القطرية.

وخسر الأخضر السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة في دور المجموعات بكأس العالم 2022، على ملعب "المدينة التعليمية" في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الأرجنتين والمكسيك..