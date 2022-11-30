بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك kora on line في كأس العالم قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك  يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم استعداداته لمواجهة المكسيك، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.

توقيت مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم:-

المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بينما المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والكويت.

بينما المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>
 

ملعب مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم:-

بينما يستضيف ملعب لوسيل مباراة هامة بين منتخب السعودية ومنتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم:-

بينما تذاع مباراة منتخب السعودية ومنتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 علي قناة bein sports Max1  والكأس إكسترا 1 والكأس إكسترا 2 الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم قطر في منطقة إفريقيا والشرق الاوسط بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك.

تشكيلة منتخب السعودية

حراسة المرمى: نواف العكيدي، محمد العويس، محمد اليامي.

المدافعون: حسن تمبكتي، ياسر الشهراني، على البليحي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد.

لاعبو الوسط: عبدالإله المالكي، سلمان الفراج، رياض الشراحيلي، عبدالله عطيف، على الحسن، محمد قانو، سامي الناجي، عبدالرحمن العبود، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري.

الهجوم: هيثم عسيري، نواف العبد، صالح الشهري، فراس البريكان.

تشكيلة منتخب المكسيك

حراس المرمى: ألفريدو تالافيرا، ويليام أوتشوا، رودولفو كوتا.

المدافعون: هيكتور مورينو، خيسوس غالاردو، سيزار مونتيس، نيستور أروجو، جيراردو أرتياغا، خورخي سانشيز، كيفن ألفاريز، يوهان فاسكيز.

لاعبو الوسط: إريك جوتيريز، أندريس جواردادو، هيكتور هيريرا، إدسون ألفاريز، أوربيلين بينيدا، روبرتو ألفارادو، أوريل أنتونا، كارلوس رودريجيز، لويس رومو، أليكسيس فيجا، لويس شافيز.

المهاجمون: راؤول خيمينيز، هيرفينغ لوزانو هنري مارتن، روجيليو فونيس موري.

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