مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر مجانا الآن يلا شوت.. هُنا متابعة مباراة السعودية ضد المكسيك مباشرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك يلا لايف، يواجه المنتخب السعودي المكسيك، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

بعد الهزيمة الأخيرة للمنتخب السعودي، ستكون هناك مباراة تجمعهم مع المكسيك في غضون ساعات قليلة من الآن، وسترى من سيفوز؟ حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة جدا في مسيرة المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، لذلك يبحث الجميع عن طريقة لمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك، لذا تابعونا الآن لمعرفة كل شيء. تفاصيل هذه المباراة.

في المباراة الأخيرة للمنتخب السعودي في مونديال 2022 التي أقيمت في قطر، تغلب المنتخب البولندي على السعودية بنقطتين، وتجمع الفريقان في استاد المدينة التعليمية، وكانت هذه المباراة ضمن مسابقات الدور الثاني. للمجموعة C في مباريات كأس العالم 2022.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "السعودية والمكسيك" ((اضغط هنا)) 
 

قنوات مباراة السعودية والمكسيك

وسوف يتم نقل مباراة السعودية ضد نظيره منتخب المكسيك عبر القنوات الآتية والتي تعتبر مفتوحة ومجانية لمشاهدة المباراة:-

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.


- تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.
قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.
قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500.


القناة: IRIB HD Iran
التردد:11881
معامل الترميز:27500”H’’
القمر الصناعي التركي
القناة:TRT2
التردد:11054
معامل الترميز:30000


القمر الصناعي التركي
قناة beIN Sports France 1 HD:-
Astra 19.2°E – 12168 V 29700.


قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11494 H 22000


قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11836 H 27500.


قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10876 V 22000.


قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10906 V 22000

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