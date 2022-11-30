رابط الاسطورة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر مجانا بين سبورت بتعليق حسن العيدروس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمباراة السعودية ضد المكسيك في مونديال قطر 2022، شاهد مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة في مونديال 2022، وتتصدر جوجل انتظار انطلاق المباراة، حيث يبحث عشاق الجولة الساحرة يوميا عن جدول مباريات مونديال قطر 2022 لمتابعتها بشكل مباشر، وينتظر عشاق كرة القدم المباراة الحاسمة للمنتخب السعودي ضد المكسيك.

بعد الهزيمة الأخيرة للمنتخب السعودي، ستكون هناك مباراة تجمعهم مع المكسيك في غضون ساعات قليلة من الآن، وسترى من سيفوز؟ حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة جدا في مسيرة المنتخب السعودي في مباريات مونديال 2022 التي تقام في قطر، لذلك يبحث الجميع عن طريقة لمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك، لذا تابعونا الآن لمعرفة كل شيء. تفاصيل هذه المباراة.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "السعودية والمكسيك" ((اضغط هنا)) 
 

تشكيلة السعودية المتوقعة لمواجهة المكسيك

حارس المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، وعبد الإله علي العمري، ومحمد البريك، وعلي هادي آل بليهي.

في خط الوسط: سامي خليل النجعي، وعبدالإله المالكي، سالم الدوسري، ومحمد إبراهيم كنو.

في خط الهجوم: فراس البريكان، وصالح الشهري.

تشكيلة المكسيك المتوقعة ضد السعودية

حارس المرمى: جوليرمو أوتشوا.

في خط الدفاع: نيستور أراوخو، كيفن ألفاريز، وهيكتور مورينو، وسيزار مونتيس.

في خط الوسط: خيسوس غالاردو، هكتور هيرارا، اندريس غواردادو، لويس شافيز.

في الهجوم: ألكسيس فيغا، وهيرفينغ لوزانو.

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