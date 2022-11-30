بث مباشر مباريات كأس العالم.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر اليوم | كورة لايف مباراة بولندا ضد الأرجنتين الأن

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بث مباشر مباريات كأس العالم

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دخل المنتخب الأرجنتيني مباراة الليلة برغبة قوية لتأكيد استعداده للقتال من أجل اللقب الثالث في تاريخه، ورغم أن التعادل يكفي للمنتخب الأرجنتيني للتأهل إلا أن هذا الفوز سيمنحهم الكثير من الزخم في في المباراة القادمة، سيضمن اللاعبون أيضًا الصدارة، ويفضلون Tango ويغادرون إلى French Roosters الذين ينتظرون وصيف هذه النسخة، واجهت الأرجنتين بولندا في كأس العالم 1974 وخسرت 3-2، لذلك هذه اللعبة سيكون انتقامًا لتعويض الخسارة. وتكبدت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي خسارة تاريخية 2-1 أمام الأخضر السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات. وحده كاد أن يودع اللقب، لكن مع وصول حشود من الجماهير الأرجنتينية إلى قطر لدعم الفريق ضد المكسيك، تمكن أبناء مارادونا بالفعل من تكريمه بشكل جيد.

وفي المقابل يستعد منتخب بولندا لهذه المباراة بكل قوة وحماس شديد، من أجل حسم النقاط الكاملة من أرض الملعب والسير بشكل جيد في بطولة كاس العالم.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا اليوم

نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وبولندا والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبولندا والمعلق وملعب المباراة وترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأرجنتين والدنمارك

تقام مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب بولندا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022.

توقيت مباراة الأرجنتين وبولندا في الجولة الثالثة من كاس العالم.

تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

موعد المباراة:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

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