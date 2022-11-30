بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك في العارضة || يلا شوت السعودية لايف كورة أون لاين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك في العارضة والتي تعد من أهم المباريات التي يبحث عنها جمهور ومشجعو ساحرة الجولة حيث يهتم الكثير من متابعي كرة القدم بمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك التي تقام بينهما. اليوم الأربعاء ضمن منافسات مونديال قطر 2022 التي ستقام اليوم. 4 مواجهات في مونديال 2022 بينها مواجهتان عربيتان في ختام دور المجموعات. وهناك أيضا مباراة بين تونس وفرنسا بطلة كأس العالم في نسختها الأخيرة في ختام دور المجموعات.

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك

يدخل المنتخب السعودي المباراة برصيد 3 نقاط في جيبه، منتزعا إياه من الفوز 2-1 على الأرجنتين، قبل أن يخسر أمام بولندا بهدفين نظيفين، لذا يسعى اليوم لتحقيق الفوز، حسم تأهله إلى. دور الـ16، للانضمام إلى فرق: «فرنسا، أمريكا، إنجلترا، هولندا، البرازيل، البرتغال، والسنغال.

وفي حال هزيمة السعودية في لقاء اليوم، فإنها ستودع المونديال، مع المنتخب القطري الذي خسر مبارياته الثلاث. في حال التعادل، سيتعين على الأخضر انتظار نتيجة مباراة الأرجنتين ويولاندا، وستكون أمام حساب معقد.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "السعودية والمكسيك" ((اضغط هنا)) 
 

قائمة منتخب السعودية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال)، محمد الربيعي (أهلي جدة)، نواف العقيدي (الشباب).

خط الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال)، حسان تمبكتي (الشباب)، سعود عبد الحميد (الهلال)، عبد الله مادو (النصر)، علي البليهي (الهلال)، عبد الإله العمري (النصر)، سلطان الغنام (النصر)، محمد البريك (الهلال).

خط الوسط: ناصر الدوسري (الهلال)، محمد كنو (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، علي الحسن (النصر)، رياض شراحيلي (أبها)، عبد الإله المالكي (الهلال)، عبد الله عطيف (الهلال).

خط الهجوم: صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (أهلي جدة)، عبد الرحمن العبود (اتحاد جدة)، فهد المولد (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، هتان باهبري (الشباب)، سامي النجعي (النصر).

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