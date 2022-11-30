بث مباشر مباراة السعودية والمسكيك يلا لايف اليوم في كأس العالم قطر 2022 لحظة بلحظة (0-0) تحت شعار "لا بديل للفوز"، يخوض المنتخب السعودي اليوم مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات من مونديال 2022، التي تقام حاليا في قطر، ضد المكسيك.

وتقام مباراة السعودية والمكسيك على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق مفاجأة أخرى بالفوز على المكسيك، في المباراة التي تجمعهم، في ختام دور المجموعات، في مونديال قطر 2022.

وفاز المنتخب السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات على الأرجنتين بنتيجة تاريخية (2-1)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام بولندا بنتيجة (2-0).

ويحتاج الأخضر للفوز بالمباراة السعودية المكسيكية ليتأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، خاصة أنه يملك نفس فرص الأرجنتين في التأهل لنهائي المونديال.

تشكيل السعودية المتوقع ضد المكسيك في كأس العالم

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي آل بليهي، سلطان الغنام.

الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، علي الحسن.

الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

تشكيل المكسيك ضد السعودية في كأس العالم

حراسة المرمى: أوتشوا

الدفاع: سيزار مونتيس، خيسوس جاياردو، كيفين ألفاريز، هيكتور مورينو، نيستور أراوخو

الوسط: هيكتور ميجيل هيريرا، لويس تشافيز، إريك جوتيرز

الهجوم: ألكسيس فيجا، هيرفينج لوزانو.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

أستراليا ضد الدنمارك.. 5 مساءً « beIN Sports HD 2 Max»

تونس ضد فرنسا.. 5 مساءً «بي إن سبورت المفتوحة»

السعودية ضد المكسيك.. 9 مساءً« بي إن سبورت المفتوحة»

بولندا ضد الأرجنتين.. 9 مساءً«beIN Sports HD 2 Max»

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

وفيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة لمبارة السعودية والمكسيك اليوم الأربعاء، ينقل اللقاء في تمام الساعة 9 مساء، بتوقيت القاهرة، على قناتي بين سبورت المفتوحة والكأس القطرية المفتوحة.

تردد قناة bein sport المفتوحة

- 11054.

- أفقي.

- 27500.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

- 11919.

- أفقي.

- 27500.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دور الـ32، ستتواصل حتى حتى يوم الجمعة المقبل، في حين تبدأ مرحلة المباريات الإقصائية يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، لتحديد المنتخبات المتأهلة لدور الـ8.