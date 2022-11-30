لينك يلا شوت.. بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا كأس العالم بقطر 2022 | كورة لايف مباراة الأرجنتين وبولندا الان مباشر

تقام مونديال 2022 في الدولة العربية قطر في 20 نوفمبر 2022، وستصبح قطر أول دولة في التاريخ تستضيف كأس العالم، وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر والمنتخب العربي. بعد ذلك سينتهي المنتخب الإكوادوري بالمباراة النهائية في 18 ديسمبر، ونأمل أن يكون لدينا فريق وطني. العربية، صعبة ولكنها ليست مستحيلة، مع موقعنا Yalla Shoot، يمكنك مشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022 اليوم بث مباشر مجاني لكأس العالم FIFA بجودة جيدة وصوت مثالي دون انقطاع مع تعليق صوتي باللغة العربية.

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من جهة أخرى، دخل المنتخب البولندي، الذي تغلب على المنتخب السعودي في الجولة الثانية، مواجهة الليلة بالتعادل ليحافظ على صدارته ويتأهل رسميًا كقائد للمجموعة الثالثة. بدأ ليفاندوفسكي وزملاؤه المباراة ضد المكسيك في الدور الأول وتعادل الفريقان، وواجه المنتخب السعودي في الدور الثاني، وكان رجوليًا للغاية. على الأقل كان ينبغي أن يكون التعادل، لكن أخطاء ساذجة وقعت بعد الكثير. سنوات من العمل الجاد في هذه المجموعة، تحتل بولندا حاليًا المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوصيفة الأرجنتين، والسعودية في المركز الثالث، بينما المنتخب المكسيكي هو خصم الفريق الأخضر السعودي.بولندا تبحث لاعبيه في سعيهم للتأهل لأدوار خروج المغلوب للمرة السادسة مع منتخبهم الوطني. كانت آخر مرة شاركت فيها في عام 1986، عندما احتلت المركز 16 عندما واجهت البرازيل، وانسحب بشكل غير مستجيب بعد خسارة أربع مباريات.

منتخب بولندا قادر على خطف الفوز من المنتخب الأرجنتيني لكن الشكل الذي بدى على مدرب المنتخب ضد السعودية يوحي بدخول المباراة أمام الأرجنتين والهدف هو النقطة والخروج متعادلا لكن الصمود أمام هجوم الأرجنتين يحتاج لأكثر من ما تم أمام المنتخب السعودي الذي وللعلم الأخضر ورغم الدفاع إلا أن لاعبي المنتخب نجحوا في الوصول إلى مرمى تشيزني الذي تألق في أكثر من مناسبة أبرزها التصدي لركلة الجزاء والتسديدة التي تلتها.

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موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.