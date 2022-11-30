يلا كورة saudi مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر يلاشوت new

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بث مباشر لمباراة السعودية والمكسيك في مونديال الأردن - رياضة.. تنطلق السوسنة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، اليوم الأربعاء، مباراة المنتخب السعودي مع منتخب المكسيك في نهائيات مونديال 2022. التي تقام حاليا في دولة قطر، ويحتاج الفريق... البث المباشر لمباراة السعودية المكسيك في المونديال.

تنطلق، اليوم الأربعاء، مباراة المنتخب السعودي مع المكسيك في نهائيات مونديال 2022، والتي تقام حاليا في دولة قطر، في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مصر.

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ويحتاج المنتخب السعودي للفوز بهذه المباراة لمواصلة مشواره في مونديال التي تستمر حتى يوم الأحد 18 ديسمبر.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بأول مباراة له أمام الأرجنتين بهدفين لواحد، ثم تعثر في الجولة الثانية وخسر أمام بولندا بهدفين مقابل لا شيء.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليهي، سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري

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