كأس العالم 2022..كورة لايف مباراة السعودية والمكسيك||كورة اون لاين السعودية ضد المكسيك

بوابة الفجر

كورة لايف مباراة السعودية والمكسيك، يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية وحاسمة أمام المكسيك، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على المكسيك، بغض النظر عن نتيجة الأرجنتين وبولندا، من أجل التأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم.

وللمنتخب السعودي سيناريو آخر، وهو التعادل مع المكسيك وبولندا على الأرجنتين، أو التعادل أمام المكسيك والأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

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كورة لايف مباراة السعودية والمكسيك

يأمل هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، الحصول على دافع الجماهير وتعبئة لاعبيه بقوة قبل مباراة المكسيك، حيث ستدفعه إلى الأدوار التالية دون انتظار مباراة الأرجنتين ضد بولندا، والتي ستقام على أرض الملعب. نفس الوقت.

من ناحية أخرى، يدخل المنتخب المكسيكي المباراة وليس لديه أمل كبير في التأهل إذا فاز بالمباراة، خاصة أنه يحتل قاع جدول المجموعة C بنقطة واحدة يتم جمعها من فوز وخسارة، واستقبال هدفين. وعدم تسجيل أي أهداف.

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