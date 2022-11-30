مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر في كأس العالم اليوم تويتر Twitter || السعودية والمكسيك يوتيوب youtube

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر في كأس العالم اليوم تويتر. يبحث المنتخب السعودي عن الفوز من أجل ضمان التأهل لدور السعر النهائي، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين الثانية، بينما مهمة المكسيك أكثر تعقيدًا، حيث إنها في المركز الرابع. ضع نقطة واحدة.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز في مباراة الغد، لضمان الانتقال إلى دور الـ16 من مونديال كأس العالم، ومواصلة المشاورات، على أمل الوصول إلى أبعد نقطة خلال المونديال الحالي.

مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر في كأس العالم اليوم تويتر

من ناحية أخرى، يسعى المنتخب المكسيكي للفوز بمباراة الغد، آملا أن يتعثر المنتخب الأرجنتيني، للعبور إلى الدور المقبل في مونديال 2022.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "السعودية والمكسيك" ((اضغط هنا)) 

السعودية والمكسيك يوتيوب youtube

أستقر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية علي التشكيل الذي سوف يخوض به لقاء منتخب المكسيك وهو كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري.

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