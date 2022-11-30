أعلنت العديد من القنوات الفضائية المختلفة عن تغيير تردداتها على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، وذلك مع اقتراب نهاية العام الجاري 2022، لذا تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على Nailsat والتي ستعرض عددا من الدراما التركية ومنها مسلسل قيامة عثمان.

ويرغب العديد من المتابعين والمحبين وعشاق الدراما التركية وبالتحديد مسلسل قيامة عثمان، في معرفة التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية لمشاهدة ومتابعة جميع أحداث المسلسلات التركية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على Nailsat لمتابعة الدراما التركية، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 مسلسل قيامة عثمان

ونقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بعد إعلان القناة تغيرها خلال الفترة الماضية، لمتابعة مسلسل قيامه عثمان، وضبط أجهزة الاستقبال، وذلك في السطور التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

ويمكن لمتابعي مسلسل قيامه عثمان، الذي يعرض كل يوم خميس، ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ويكون التردد الجديد 10922 بدلا من التردد 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

تردد قنوات الدراما على القمر الصناعي

وفضلا عن تردد قناة الفجرالجزائرية، هناك مجموعة من القنوات المختلفة التي تعرض دراما والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة زي ألوان الجديد

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11277.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.