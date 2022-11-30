بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك يلا شوت Yalla Shoot | مباراة السعودية بث مباشر دون تقطيع | مشاهدة مباراة السعودية ضد المكسيك بث مباشر اليوم 30-11-2022 يلا شوت

يقدم موقع «الفجر» بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

لا بديل أمام الخضر إلا الفوز لحسم التأهل لدور ال16 في المونديال، حيث تغلب المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف وتلقى هزيمة مفاجئة في المباراة الثانية من منتخب بولندا بهدفين.

وفي حال فوز المنتخب السعودي بأي نتيجة سيضمن التأهل لدور ال16 بصرف النظر عن نتائج المباراة الأخري بين بولندا والأرجنتين.

وعلى الجانب الأخر يدخل منتخب المكسيك المباراة بمعنويات منخفضة خاصة أن فرصة تأهله لدور ال16 باتت معدومة بعد الهزيمة من الأرجنتين في المباراة الماضية بهدفين مقابل لا شيء.

تشكيل السعودية ضد المكسيك

وسيبدأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، اللقاء أمام المكسيك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان

الهجوم: صالح الشهري

تشكيل المكسيك ضد السعودية

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، المباراة أمام السعودية، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوتشوا

خط الدفاع: سيزار مونتيس، خيسوس جاياردو، كيفين ألفاريز، هيكتور مورينو، نيستور أراوخو

خط الوسط: هيكتور ميجيل هيريرا، لويس تشافيز، إريك جوتيرز

خط الهجوم: ألكسيس فيجا، هيرفينج لوزانو

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

بولندا 4 نقاط

الأرجنتين 3 نقاط

السعودية 3 نقاط

المكسيك 1

القنوات الناقلة لـ مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر اليوم

السعودية 🆚️ المكسيك

9:00 مساءا

المباراه على قناة bein sport Max 1 📺

تعليق: حسن العيدروس 🔊

المباراه على قناة Alkass extra 1 📺

تعليق: خليل البلوشي 🔊

القنوات المجانيه:

يوتلسات 9 TVT INT SD

استرا 19 KAN 11 HD

يوتلسات 36 2TV GEORGIA HD

هيلاسات ANT 1 HD

التركي TRT SPORT HD

الاذري 2TV GEORGIA SD

انتلسات 62 VARZISH HD

انتلسات 68 BTV 2 SD

يوتلسات 70 Shant SD

قنوات الشيرينج:

هيسباسات SPORT TV 2 HD

ثور Nova action HD

البلغاري Nova sport HD

البلغاري RTS 1 HD

يوتلسات 9 AFN SPORT 2 HD

يوتلسات 9 Duna worled HD

هوتبيرد TVP 1 HD

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استرا 23 CT SPORT HD

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هيلاسات Nova sport SD

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