"الصقور الخضر "بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك يلا شوت || في العارضة لايف السعودية والمكسيك في كأس العالم

ينطلق بعد ساعتين من الان بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والمكسيك ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت على استاد لوسيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف، خلف الأرجنتين.

بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022" بطل كل مجموعة ووصيفه.

ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أمام بولندا، أو فوزه عليه بفارق أكثر من 3 أهداف.

وسيودع منتخب السعودية البطولة رسميا في حال خسارته، وكذلك في حال تعادله مع المكسيك، وتعادل الأرجنتين أيضا، وبالتالي سيتساوى المنتخبان بالنقاط، ولكن الكفة تميل لمنتخب "التانغو" بفارق الأهداف.

فمنتخب "الأخضر" يملك هدفين واستقبلت شباكه ثلاثة، أي أن حصيلته (-1)، أما الأرجنتين فسجلت 3 أهداف وتلقت هدفين أي أن فارق الأهداف (+1).

وقواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022، وفقا لائحة البطولة على النحو التالي:

- عدد النقاط

- فارق الأهداف

- أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.

وإذا استمر التعادل يحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

- اللعب النظيف

وفي حال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء (1–)، بطاقة حمراء غير مباشرة (3–)، بطاقة حمراء مباشرة (4–)، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر (5–).

أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة فقط في تاريخه إلى الدور الثاني لنهائيات بطولة كأس العالم، وذلك في مونديال أمريكا 1994، عندما فاز حينها على كل من المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0)، قبل أن يخسر أمام هولندا (1-2)، ومن ثم خسر أمام السويد (1-3) في دور الـ16 للبطولة.

تشكيل السعودية ضد المكسيك

وسيبدأ الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، اللقاء أمام المكسيك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان

الهجوم: صالح الشهري

تشكيل المكسيك ضد السعودية

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، المباراة أمام السعودية، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوتشوا

خط الدفاع: سيزار مونتيس، خيسوس جاياردو، كيفين ألفاريز، هيكتور مورينو، نيستور أراوخو

خط الوسط: هيكتور ميجيل هيريرا، لويس تشافيز، إريك جوتيرز

خط الهجوم: ألكسيس فيجا، هيرفينج لوزانو

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

بولندا 4 نقاط

الأرجنتين 3 نقاط

السعودية 3 نقاط

المكسيك 1

القنوات الناقلة لـ مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر اليوم

السعودية 🆚️ المكسيك

9:00 مساءا

المباراه على قناة bein sport Max 1 📺

تعليق: حسن العيدروس 🔊

المباراه على قناة Alkass extra 1 📺

تعليق: خليل البلوشي 🔊

القنوات المجانيه:

يوتلسات 9 TVT INT SD

استرا 19 KAN 11 HD

يوتلسات 36 2TV GEORGIA HD

هيلاسات ANT 1 HD

التركي TRT SPORT HD

الاذري 2TV GEORGIA SD

انتلسات 62 VARZISH HD

انتلسات 68 BTV 2 SD

يوتلسات 70 Shant SD

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