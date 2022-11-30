مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مباشر yalla kora || كورة لايف السعودية بث مباشر

تقود محركات البحث العالمية الطريق في مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مباشر في مونديال 2022، مع اقتراب صافرة البداية، حيث يبحث مشجعو الساحرة المستديرة يوميًا عن جدول مباريات مونديال قطر 2022 لمتابعة ذلك مباشرة، وجماهير كرة القدم ينتظرون المباراة الحاسمة للمنتخب السعودي ضد المكسيك.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، خلال الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث يطمح المنتخب السعودي للفوز على المكسيك للتأهل إلى دور الـ16.

تشكيل السعودية المتوقع أمام المكسيك

ويفقد المنتخب السعودي عبدالإله المالكي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات والبريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج للإصابة، ولذلك من المتوقع أن يبدأ الأخضر أمام المكسيك كالتالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبد الإله علي العمري، علي هادي آل بليهي، حسن تمبكتي

خط الوسط: سامي خليل النجعي، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد إبراهيم كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان.

تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، عن آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات أمام المكسيك في مونديال قطر 2022.

وقال هيرفي رينارد في تصريحات صحفية: قد نصنع التاريخ في كرة القدم السعودية في مونديال قطر 2022، وهذه ثالث أهم مباراة في حياتي. إذا خسرنا المباراة، فسوف نأسف لها كثيرًا، لذا يجب أن نفوز.

وتابع الفرنسي: لدينا جيل جيد، وإذا أرادوا أن يتذكرهم الجميع فعليهم التأهل، لأن آخر مرة تأهلت فيها السعودية لدور الـ16 كانت عام 1994.

وتابع: المباراة تعني نفس الشيء للفريقين، لكن المهم هو أن نبقى أحياء طوال المباراة وعندما تتاح لك فرصة التأهل، يجب أن تقاتل بكل قوتك، وتاتا مارتينو رائع. مدرب، عندما تدرب برشلونة في مسيرتك، هذا يعني أنك مدرب رائع، لكن تفكيرنا غدًا هو نفسه، وهو التأهل.

وحول إمكانية مواجهة فرنسا في دور الـ16 في مونديال 2022: يجب أن نرى كل احتمالات التأهل، لكن الأهم هو التأهل. لدينا مجموعة قوية ويجب أن نجتازها، لكنني سأكون سعيدًا إذا تأهلنا.