نتيجة وأهداف مباراة أستراليا والدنمارك في كأس العالم قطر 2022.. جول وحيد وتأهل مستحق

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أهداف ونتيجة مباراة
أهداف ونتيجة مباراة أستراليا والدنمارك

نقدم لكم فيما يلي نتيجة وأهداف مباراة أستراليا ضد الدنمارك في كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات المونديال، حيث حقق المنتخب الأسترالي فوزا مستحق على الدنمارك لهدف نظيف، يأهله للدور 16 من كأس العالم 2022 بجانب منتخب فرنسا الذي حسم تأهله في الجولة الثانية.

 

نتيجة وأهداف مباراة أستراليا والدنمارك في كأس العالم 2022

س٠ل منتخب أستراليا الهدف الأول في مرمى منتخب الدنمارك في الدقيقة 60 عن طريق ليكي في المباراة التي تجمع المنتخبين في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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تشكيل الدنمارك أمام أستراليا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - يواكيم مايلي.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماتياس جنسن - بيير إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن - جيسبر ليندستروم - مارتين برايثوايت.

 

تشكيل أستراليا أمام الدنمارك

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: بيهيتش، كيي رووليس، هاري سوتار، ميلوش ديجينيك.

الوسط: كريج جودوين، ارون موى، جاكسون ارفين، ليكي.

الهجوم: رايلي ماكجري، ميتشيل ديوك.

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