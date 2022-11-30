نتيجة وأهداف مبارة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022.. فوز تاريخي لنسور قرطاج وخروج من المودنيال

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نتيجة وأهداف مبارة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

نقدم لكم نتيجة وأهداف مبارة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022 حيث حيث حقق نسور قرطاج فوز تاريخي رغم خروجهم من مودنيال قطر 2022، ولم يستطع الديوك بتسجيل أي أهداف، واستقبلت شباك فرنسا هدف وحيد.

 

نتيجة وأهداف مبارة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

احتضن ملعب المدينة التعليمية مباراة تونس ضد فرنسا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

وفي الدقيقة 9 من عمر المباراة نجح نادر الغاندري في تسجيل الهدف الأول لمنتخب تونس ضد فرنسا لكن حكم المباراة قررت إلغاء هذا الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة سجل وهبي الخزري هدف تونس الأول في مرمى فرنسا.

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تشكيل تونس أمام فرنسا في كأس العالم 2022

ويتكون تشكيل تونس ضد فرنسا من:

حراسة المرمى: أيمن داحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - نادر غندري - منتصر طالبي - علي معلول.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العايدوني - إلياس سخيري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: وهبي الخزري.

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