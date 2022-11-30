4HD..مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر الآن-كأس العالم- يلا شوت Full Screen

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الأخضر السعودي اليوم مباراة مثيرة منتظرة، بينما ينتظر نظيره المنتخب المكسيكي جمهور الأخضر السعودي لمشاهدة بث مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة اليوم، وهم يهتفون "نحن معكم". الأخضر. "

وينتظر المنتخب السعودي اليوم مباراة مصيرية، حيث يسعى للفوز والفوز من أجل التأهل. وستنقل مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

ويتنافس المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني على بطاقة المركز الثاني في الوقت الحالي، حيث يتفوق المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف على الأخضر السعودي.

موعد مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر لينك

تقام مباراة اليوم في المونديال بين الأخضر السعودي والمكسيك على ملعب لوسيل اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. - توقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورت ماكس الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 وكذلك على قناة كأس الرياضة. ويغيب اللاعب ياسر الشهري عن مباراة السعودية والمكسيك اليوم بسبب إصابته في مباراة الأرجنتين، وكذلك اللاعب محمد البريك بسبب إصابته في عضلة ربلة الساق.

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