يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

تُذاع مباراة الأرجنتين وبولندا في مونديال 2022 على الهواء مباشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022. ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأرجنتين وبولندا الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة.

ومن المعلوم أن المجموعة الثالثة تضم "السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك" وهي مجموعة ذات سجلات متشابكة، واليوم ستبدأ معركة حاسمة لتحديد مصير المنتخبات الأربعة. فرصة للتقدم إلى الجولة التالية.

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دخل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي في مباراة اليوم بحثًا عن النقاط الثلاث لضمان التأهل وتجنب أي موقف قد يعرض مسيرة بطل أمريكا اللاتينية في كأس العالم للخطر.

وتلقي منتخب الأرجنتين خسارة قاسية أمام السعودية في الجولة الأولى بهدفين لهدف قبل أن يعود ويحقق انتصار على حساب المكسيك بنفس النتيجة ما جعل التانجو يعودون من جديد لحسابات المجموعة.

منتخب الأرجنتين يتواجد في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارة وتسجيل 3 أداف وتلقي هدفين.

تُذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وبالتأكيد ستُبث مباراة الأرجنتين وبولندا على شاشتها.

ستُنقل مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022، على قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس، وكذلك على قناة الكأس إكسترا إتش دي 2، وذلك بالتزامن مع مباراة السعودية والمكسيك.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.