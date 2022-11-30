رابط مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر تويتر كأس العالم 30-11-2022 القنوات الناقلة السعودية مباشر

رابط مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر تويتر كأس العالم 30-11-2022، تعتبر مباراة السعودية والمكسيك اليوم في مونديال قطر 2022 أهم مباراة على مستوى الوطن العربي، خاصة وأن منتخب المملكة يسعى لانتزاع بطاقة التأهل إذا فاز بالنقاط للمباراة التي ستقام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر. الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة B بثلاث نقاط من أول مباراتين، والفوز في اليوم الثالث من المباراة سيجعله يتأهل إلى دور الـ16، رغم أن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا.

من ناحية أخرى، يجلس رجال جيراردو مارتينو أسفل المجموعة، مما يعني أن أي شيء أقل من الفوز في آخر مباراة في دور المجموعات سيشهد خروجهم من أكبر بطولة في كرة القدم.

من المؤكد أن اتحاد كرة القدم الأميركي كان لديه أسبوع 12 مباراة مثيرة للاهتمام، بما في ذلك عدد قياسي من العودة. كان يوم الأحد هو المرة الأولى في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي التي فازت فيها أربعة فرق بعد أكثر من 7 نقاط في الدقيقتين الأخيرتين من التنظيم. في المجموع، يتم تحديد خمس مباريات من خلال نتيجة الفوز في آخر دقيقتين من التنظيم أو في الساعات الإضافية من ذلك الأسبوع.

غيابات منتخب السعودية أمام المكسيك في كأس العالم

فقد لاقى المنتخب السعودي الكثير من الغيابات عبر التشكيلة النهائية له أثناء مواجهة المنتخب المكسيكي اليوم الأربعاء الموافق من تاريخ الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر من للعام احلالي 2022، بالتالي مثلت مجموعة الغيابات على النحو التالي:

- اللاعب عبد الإله المالكي:حيث تلقي البطاقة الصفراء الثانية.

- اللاعب محمد البريك: بسبب الإصابة.

- اللاعب ياسر الشهراني: وذلك بسبب تعرضه إلى الإصابة.

- اللاعب سلمان الفرج: وذلك بسبب تعرضه إلى الإصابة.