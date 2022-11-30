التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام المكسيك في كأس العالم 2022

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السعودية والمكسيك
السعودية والمكسيك

يتجهز منتخب السعودية لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره المكسيك، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ويتمسك المنتخب السعودي بآمال التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، فيما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام المكسيك، وهو على النحو التالي:-

موقع "Sofa Score" كشف التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والمكسيك في ختام دور المجموعات لمونديال 2022. 

تشكيل مباراة السعودية والمكسيك اليوم

وجاء تشكيل السعودية المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - عبد الإله العمري - علي البليهي - ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبد الله عطيف - فراس البريكان - سامي النجعي - محمد كنو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري. 

وجاء تشكيل المكسيك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: نيستور أراوخو - هيكتور مورينو - سيزار مونتيس.

خط الوسط: كيفن ألفاريز - هيكتور هيريرا - إدسون ألفاريز - إيريك جوتيريز - خيسوس جاياردو.

خط الهجوم: هيرفينج لوزانو - راؤول خيمينيز.

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