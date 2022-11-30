بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك، في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، سيواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، ويسعى للفوز بالمباراة من أجل التأهل إلى الدور المقبل من مونديال 2022، الذي سيقام على ملعب لوسيل.

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك

سبق للسعودية أن لعبت ضد المكسيك في 5 مناسبات سابقة. لم يستطع الأخضر تحقيق أي فوز، وخسر في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

بدأت تلك اللقاءات في عام 1995، كجزء من بطولة كأس الملك فهد، حيث تمكنت المكسيك من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، في لقاءات دور المجموعات في المجموعة الأولى.

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ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المونديال برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المنتخب المكسيكي في المركز الرابع، والفوز يضمن التأهل الأخضر، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.

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