رابط مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر؛ ما هي أبرز تفاصيل المواجهة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

بث مباشر لمشاهدة مباراة السعودية ضد المكسيك في مونديال قطر 2022، وحقق المنتخب السعودي فوزا على الارجنتين في الدور الأول بنتيجة 2-1، ثم خسر بشكل مفاجئ امام بولندا مع هدفين دون رد، ويحتاج المنتخب السعودي للفوز من أجل التأهل لدور الـ16 أو التعادل ينتظر مباراة الأرجنتين وبولندا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية ضد المكسيك في مونديال

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وستنقل مباراة المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي على الهواء مباشرة على أرض ملعب لوسيل بالدوحة، وتأتي المباراة. ضمن الجولة الثالثة الحاسمة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.

قامت مجموعة قنوات بين سبورت ببث مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة ضمن مباريات المونديال، وفيما يلي نقدم تردد قناة بي إن سبورتس التي تبث مباريات مونديال 2022.