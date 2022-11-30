رابط مباراة السعودية والمكسيك بث مجاني يلا شوت الشوط الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة في مونديال 2022 تتصدر محركات البحث العالمية مع اقتراب صافرة البداية، حيث يبحث مشجعو الساحرة المستديرة يوميًا عن جدول مباريات مونديال قطر 2022 لمتابعة ذلك مباشرة، ومشجعو كرة القدم ينتظرون مباراة حاسمة للمنتخب السعودي ضد المكسيك.

مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك

رابط مباراة السعودية والمكسيك، يذاع على الهواء مباشرة بتاريخ 30-11-2022. ساعة الحسم ضربت معها قلوب السعوديين ومعها نبضات العرب من المحيط إلى الخليج. إنه الشغف الذي يزيد الأدرينالين لديك مع كل هجمة وكل لمسة وكل هدف. وهكذا، إذن، ينتظر العرب بشكل عام، والسعوديون بشكل خاص، مباراة الصقور الخضراء الحاسمة في ختام جولات دور المجموعات في مونديال قطر 2022. دعونا نرى من خلال السطور التالية ما هي الأكثر تفاصيل بارزة عن المواجهة والتشكيلة المنتظرة والقنوات الناقلة.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

أحداث السعودية والمكسيك تنطلق مباراة السعودية والمكسيك، الأربعاء الموافق 30 /11/ 2022، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لوسيل الأيقوني. مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مباشر.

وتنقل مباراة السعودية والمكسيك مباشر رسميًا، على قناتي بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان مشفرتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها سبث قرابة الـ 23 مباراة على القناة المفتوحة لتتمكن الجماهير العربية من مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك.

مباراة السعودية والمكسيك وحتى اللحظة تأهلت 7 منتخبات من أصل 16 إلى الدور المقبل من كأس العالم، حيث بدأت تشتعل المنافسات القوية في مباريات المونديال في قطر.

تشكيلة السعودية المتوقعة لمواجهة المكسيك

حارس المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، وعبد الإله علي العمري، ومحمد البريك، وعلي هادي آل بليهي.

في خط الوسط: سامي خليل النجعي، وعبدالإله المالكي، سالم الدوسري، ومحمد إبراهيم كنو.

في خط الهجوم: فراس البريكان، وصالح الشهري.

تشكيلة المكسيك المتوقعة ضد السعودية
حارس المرمى: جوليرمو أوتشوا.

في خط الدفاع: نيستور أراوخو، كيفن ألفاريز، وهيكتور مورينو، وسيزار مونتيس.

في خط الوسط: خيسوس غالاردو، هكتور هيرارا، اندريس غواردادو، لويس شافيز.

في الهجوم: ألكسيس فيغا، وهيرفينغ لوزانو.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورتس حقوق البث الحصري والمباشر لجميع مباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقا، ويستطيع عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك على قنوات بين سبوت المشفرة، كما يوفر «المصري اليوم» لزوراه ومتابعيه خدمة البث المباشر وتحديث مجريات مباراة السعودية ضد المكسيك لحظيًا فور انطلاق صافرة البداية.

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