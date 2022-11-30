"صافرة التأهل" بث مباشر الشوط الأول مباراة السعودية والمكسيك مونديال 2022

سيكون ملعب لوسيل مسرحا لمشاهدة بث مباراة السعودية والمكسيك على الهواء مباشرة، وقد يكون هذا الاستاد الضخم شاهدا على تألق المنتخب السعودي بحجز التمريرة لدور السعر النهائي لأقدم مسابقة كرة قدم على سطح. الكون. يمكن لملعب لوسيل العالمي أن يستوعب 80 ألف متفرج، وهو أحد الملاعب التي تم بناؤها خصيصًا لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم بنسختها العربية. تقع على بعد 23 كم شمال الدوحة (الدوحة).

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ستكون مباراة العمر للمنتخب السعودي الليلة، حيث إنه حلم لكل مشجع للأخضر أن يشاهد منتخب بلاده في الدور المقبل لأول مرة في التاريخ، بعد أن فشل في 5 نسخ من. كأس العالم، شارك معهم بالعبور إلى الدور الثاني.

تحتل كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، وتساوي وصيفة الأرجنتين، ونقطة واحدة خلف المتصدر بولندا، بعد خسارته أمام المنتخب البولندي بهدفين دون إجابة.

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ويواجه الأخضر السعودي اليوم ملحمة تاريخية من أجل التأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه. مطلوب رياضيا أن يفوز من أجل قطع التذكرة مباشرة إلى الدور التالي، لكن إذا تعادل، سينتظر نتيجة اللقاء بين الأرجنتين وبولندا، لذلك سيقاتل بضراوة من أجل تحقيق هدفه من خلال كسب نقاط كاملة بأي شكل من الأشكال.

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من ناحية أخرى، وقع المنتخب المكسيكي في فخ الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين في المرحلة الأخيرة، بحيث توقف توازنه عند نقطة واحدة جعلته في المركز الرابع والأخير.