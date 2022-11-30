ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق العديد من المباريات الهامة غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، والتي تحسم تأهل الكثير من الفرق لدور الـ16 بالمونديال، ويتساءلون عن مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس

وتقام غدا الخميس الموافق 1/12/2022 العديد من المباريات المثيرة والهامة للغاية، والتي من أهمها لقاء كوراتيا وبلجيكا، وهي كالتالي:-

مباراة كرواتيا وبلجيكا

ينطلق لقام كرواتيا وبلجيكا غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، ويتصدر الأول ترتيب المجموعة متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الوصيف.

وتقام مباراة مباراة كرواتيا وبلجيكا على استاد أحمد بن علي، في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت قطر والسعودية.

مباراة كندا والمغرب

يواجه منتخب المغرب نظيره كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة، على ملعب الثمامة، وذلك في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة اليابان وإسبانيا

وينطلق لقام صعب ومهم لا بديل فيه عن الفوز للمنتخبين، بين اليابان وإسبانيا، غدًا الخميس، وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وذلك على ستاد خليفة.

في حال فوز منتخب إسبانيا على اليابان، يصعد الماتادور كأول المجموعة ويتأهل للدور السادس عشر.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

ويبحث العديد من الجماهير عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، وهي كالتالي:-

بي إن سبورت ماكس Bein Sport Max

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية Alkass

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4