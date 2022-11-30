مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022.. وتردد القنوات الناقلة

منوعات
كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، انطلاق العديد من المباريات الهامة غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، والتي تحسم تأهل الكثير من الفرق لدور الـ16 بالمونديال، ويتساءلون عن مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس 1 ديسمبر 2022 وتردد القنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

مواعيد مباريات كأس العالم غدا الخميس

وتقام غدا الخميس الموافق 1/12/2022 العديد من المباريات المثيرة والهامة للغاية، والتي من أهمها لقاء كوراتيا وبلجيكا، وهي كالتالي:-

مباراة كرواتيا وبلجيكا 

ينطلق لقام كرواتيا وبلجيكا غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، ويتصدر الأول ترتيب المجموعة متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الوصيف.

وتقام مباراة مباراة كرواتيا وبلجيكا على استاد أحمد بن علي، في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت قطر والسعودية.

مباراة كندا والمغرب 

يواجه منتخب المغرب نظيره كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة، على ملعب الثمامة، وذلك في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة اليابان وإسبانيا 

وينطلق لقام صعب ومهم لا بديل فيه عن الفوز للمنتخبين، بين اليابان وإسبانيا، غدًا الخميس، وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وذلك على ستاد خليفة.

في حال فوز منتخب إسبانيا على اليابان، يصعد الماتادور كأول المجموعة ويتأهل للدور السادس عشر.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 

ويبحث العديد من الجماهير عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، وهي كالتالي:-

بي إن سبورت ماكس Bein Sport Max

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية Alkass 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد مباريات كأس العالم غدا القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم غدا كرواتيا وبلجيكا اليابان وإسبانيا كندا والمغرب

مواد متعلقة

كورة fel3arda اونلاين مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر twitter كأس العالم يلا شوت

اتفرج اونلاين الآن.. بث مباشر لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 Saudi Arabia and Mexico

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدتها

الأكثر قراءة

رابط مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر تويتر كأس العالم 30-11-2022 القنوات الناقلة السعودية مباشر

يلا شوت لايف.. بث مباشر السعودية والمكسيك يلا شوت live Shoot|| مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر اليوم 2022-11-26

بث مباشر هُنـا..  السعودية والمكسيك يلا شوت  ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة المكسيك ضد السعوديه KSA مباشرة اليوم || روابط يلا لايف OSATORA بث مباشر مباراة السعودية الكاس تعليق البلوشي

لايف تويتر مباراة السعودية اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية ضد المكسيك يلا شوت رابط TWITTER LIVE HD

بث مباشر NOW LIVE مباراة السعودية والمكسيك saudia في كأس العالم بي إن سبورتس beIN SPORTS HD|| مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك لايف جودة عالية

بث مباشر مباراة السعودية مع المكسيك.. يلا شوت رابط ماتش السعودية KSA LIVE بي ان سبورت المفتوحة تعليق خليل البلوشي جووول أول سعودية

بين سبورت تقدم بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022| بث مباشر Saudi Arabia and Mexico في كأس العالم twitter

الان.. بث مباشر تونس وفرنسا يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة فرنسا وتونس بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم بتعليق عصام الشوالي