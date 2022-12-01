نجم تونس يكشف عن المرشح الأول للفوز بكأس العالم

أكد حسام الحاج نجم منتخب تونس السابق، أن منتخب البرازيل يقدم مستوي فني قوي في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر والأقرب للتتويج بالمونديال في هذه النسخة.

وقال حسام الحاج نجم منتخب تونس السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"منتخب البرازيل يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الكبار وهو الأقرب للتتويج بكأس العالم رغم وجود منتخبات أخرى مثل فرنسا والأرجنتين وإنجلترا".

وتابع: "لو استمر المنتخب البرازيلي بهذا المستوى الفني حتى نهاية المونديال سيفوز بكأس العالم عن جدارة واستحقاق".

موعد مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الكاميرون، يوم الجمعة المقبل 2 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر.

