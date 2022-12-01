أحمد دياب: توقيع عقوبات على الجماهير المشاغبة تصل للمنع من حضور المباريات مدى الحياة.. فيديو

الفجر الرياضي
أحمد دياب
أحمد دياب

 

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن هناك عقوبات مغلظة ستوقع على الجماهير المشاغبة في المدرجات قد تصل إلى المنع من حضور المباريات مدى الحياة.


وأضاف أحمد دياب، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الرابطة لا تنظر إلى الألوان أو الانتماءات، والجميع داخلها يبحث عن الصالح العام، مؤكدًا أن الرابطة لا تعاقب جمهور بشكل عام وتتعامل مع الجماهير حول هذا الأمر بشكل عادل ومتساوي دون النظر لجمهور فريق دون آخر.


وواصل أحمد دياب، أن الرابطة تعمل بشفافية في عقوبات الجماهير بعد الرجوع لشريط المباراة وتقرير مراقب المباراة، وعلى يرغب من رؤساء الأندية الاستفسار عن العقوبات، فنرحب بحضورهم لمقر الرابطة، للتعرف على عقوبات جماهيرهم بالفيديو، قائلًا «معندناش حاجة نخبيها».

 

وتابع أحمد دياب تصريحاته بأن الرابطة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد الجماهير في المدرجات حتى تكون المباريات بالسعة الكاملة، قائلًا «أن هناك أشياء كثيرة أريد أن نطبقها في الدوري وتحت الدراسة، سنعمل عليها في رابطة الأندية مثل التسلل شبه الآلي». 
 

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