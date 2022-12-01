أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم مع اقتراب صرف قرض الصندوق

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار محلوظ في سعر العملة الأمريكية ؛ مع توقعات بموصلة صعودها في انتظار وصل الشريحة الاولي من اتفاق قرض الصندوق المتوقعه بقيمة 2 مليار دولار.

 افتتحت اسعار   الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم على استقرار بجميع البنوك:

 

وسجل سعر الصرف الرسمي بالبنك  المركزي نحو 24.53 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو فى بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك القاهرة: 24.52 جنيه، و24.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك بنك كريدي أجريكول: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم ببنك البركة: 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.55 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

 

مصر في انتظار قرض الصندوق:

 

وتنتظر الاقتصاد المصري حاليا الموافقة على صرف الشريحة الاولي من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 9 مليار دولار وتوصل اليه نهاية اكتوبر الماضي مقابل تنفيذ اصلاحات اقتصادية.

 

ومن المتتوقع ان يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق  خلال شهر ديسمبر للموافقه على الشريحة الاولي التى تقدر 2 مليار دولار؛ لتستخدمها مصر في تنفيذ عمليات الاستيراد من الخارج والافراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ التى قدرت قيمتها 5 مليار دولار حسب بلومبرج.

توقعات بصول الدولار إلى 26 جنيه:

وكانت السعودية وافقت على تجديد وديعة لديها بالبنك المركزي بقيمة 5 مليار دولار ليصل إجمالي الودائع السعودية إلى 10.5 مليار دولار بالبنك المركزي.

 

ويصل الاحتياطي النقدي بالبلاد حاليا إلى 32 مليار دولار، وسط تاكيد البنك المركزي العمل على تنمية تلك الاحتياطات ومضاعفة قيمته خلال الاربع سنوات.

 

وبحسب احدث التوقعات الصادرة من بنوم الاستثمار العالمية فإنه ا تري ان الجنيه قد يعاود الانخفاض بنسبة 5.5% عن قيمة 24 جنيه أمام الدولار التى رجحتها إنه ا القيمة العادلة له ليصل إلى مستويات 26 جنيه.

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