جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر في كأس العالم قطر 2022

كأس العالم قطر 2022.. تتواصل منافسات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة، والتى يشارك فيها 32 منتخبا، وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.

جدول مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

ويشهد اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر إقامة العديد من المواجهات القوية والمصيرية في ثالث جولات كأس العالم قطر 2022 التي شهدت مفاجآت كبيرة ومباريات حماسية.

ويتضمن جدول مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 الموقعة التي يترقبها العرب حينما يلاقي منتخب المغرب نظيره الكندي، وهو على أعتاب التأهل إلى الدور التالي، مع احتياجه للتعادل أو الفوز.

وترصد بوابة الفجر جدول مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 في السطور التالية:

موعد مباراة االمغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

وتقام مباراة المغرب وكندا في ثالث جولات كأس العالم قطر 2022 في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتعرض عبر قناة beIN Sports HD1 Max Connect.

موعد مباراة كرواتيا ضد بلجيكا في كأس العالم قطر 2022

وتنطلق مباراة كرواتيا ضد بلجيكا ضمن مباريات كأس العالم 2022 اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية ضمن مواجهات المجموعة الأولى والتي تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

موعد مباراة إسبانيا ضد اليابان في كأس العالم قطر 2022

وتنطلق ضمن مباريات كأس العالم 2022 اليوم الخميس مباراة إسبانيا ضد اليابان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة في السعودية والتي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

موعد مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم قطر 2022

وتلعب مباراة ألمانيا ضد كوساريكا ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022 في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية ضمن مواجهات المجموعة الثانية عبر قناة beIN Sports HD 2 Max..

القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم

كشفت مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، مالكة حقوق البث الحصري عن نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 عبر فضائياتها المختلفة، إلى جانب عرض 22 مباراة عبر تردداتها المجانية المفتوحة.