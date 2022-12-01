"البيئة" و"الإنتاج الحربي" تناقشان مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وكذلك عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تفاصيل اللقاء

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بداية اللقاء، التعاون المثمر والجاد بين الوزارتين في العديد من الملفات المشتركة، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالجميع شركاء فى فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من أعمال فى عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها توريد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة، موضحة الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد من قبل وزارة الانتاج الحربي، مشيرة إلى أنه من المستهدف بخطة وزارة البيئة زيادة عدد تلك المحطات سنويًا، موضحة أهمية تلك المحطات والتي تتمثل في رصد نوعية الهواء، والتنبؤ بالملوثات، حيث تتضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية وتعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استعرضت وزيرة البيئة مع وزير الإنتاج الحربي عدد من الملفات منها موضوع تنفيذ إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف "Renergy Group Partner" (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة جرين تك)، مؤكدة أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وتم الاتفاق بين الطرفين على العمل خلال الفترة القادمة على حل جميع المعوقات.

ومن جانبه أشار الوزير محمد صلاح إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وفي هذا الصدد أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة يعد من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين فضلًا عن فوائده الأقتصادية للدولة.