استقرار أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 .. فرصة جيدة للشراء

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، بعدما حققت على مدار الأيام الماضية ارتفاعات قياسية، دخلت بعدها في تراجعات، لكن تزال توقعات بعودة الاسعار قائمة وهو ما جعل الأسعار الحالية فرصة لشراء الذهب.

عيار 12 يسجل 1490 جنيه بداية تعاملات اليوم:

وافتتحت اسعار الذهب فى مصر تعاملات اليوم على استقرار، حيث سجل سعر عيار الذهب 21 نحو 1490 جنيه، وبلغ سعر عيار الذهب 24 نحو 1702 جنيه للجرام.

وسجل سعر عيار 18 نحو 1277 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب مقابل الجنيه المصري 11920 جنيه.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية:

وكانت اسعار الذهب تعرضت لارتفاعات في التعاملات المسائية بقيمة 2 جنيه للجرام بعدما سجلت هبوطا مدويا بقيمة 40 جنيه بداية الاسبوع، لبيع المواطنين ما من حيازتهم في الذهب بعد انخفاض طفيف حققه خوفا من حدوث انهيار مفاجئ في الاسعار، ولا سيما ان التسعير الحالي ليس عادل.

وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأيام الماضية، وتجاوز عيار 21 مستويات 1500 جنيه للجرام، لزيادة الطلب على الذهب للإقبال الاستثماري عليها مع تراجع الكميات المتاحة منها بالاسواق لتوقف الاستيراد أكثر من 3 سنوات، وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء.

توقعات بارتفاع الذهب في مصر اليوم:

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي معاودة الصعود بقوة، بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا، واستمرار صعود الدولار مقابل الجنيه.

و ارتفع الذهب 0.4 في الأسواق % في المعاملات الفورية إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 1788.90 دولار للأوقية

وتأثرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بالقيام بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكي خلال الاجتماع القادم.

ودعم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا تراجع الدولار، حيث وواصل مؤشر الدولار،انخفاضه من جلسة يوم الأربعاء أكثر من واحد بالمئة فهبط 0.28 % أخرى إلى 105.48. وهوى المؤشر 5.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر أيلول 2010.