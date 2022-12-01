تاتا مارتينو: مهمتي انتهت مع صافرة الحكم وأنا المسئول عن خيبة الأمل

كشف المدير الفني للمنتخب المكسيكي جيراردو مارتينو "تاتا" عن نهاية مهمته مع الفريق عقب وداع كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، بالرغم من تحقيق الفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء الأربعاء.

وودع المنتخب المكسيكي المونديال العالمي بعدما حل ثالثا خلف الأرجنتين وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب المكسيك على السعودية بهدفين مقابل هدف ولكنه كان بحاجة لتسجيل هدفين إضافيين من أجل تخطي بولندا والتأهل للدور المقبل.

تصريحات مارتينو بعد ترك منصبه مع المنتخب المكسيكي

وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي: "عقدي انتهى مع صافرة نهاية مباراة السعودية. أنا المسؤول عن خيبة الأمل التي نشهدها، حاولنا تسجيل الهدف الثالث بعدما علمنا بالوضع في مباراة الأرجنتين وبولندا لكننا لم ننجح واستقبلنا هدفا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد ضد بولندا وكذلك الشوط الثاني أمام الأرجنتين، بينما كنا أفضل ضد السعودية وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع "منذ أنا وصلت لتدريب منتخب المكسيك وجدت تعاونا كبيرا وحرية في العمل أشكر عليها اتحاد كرة القدم والمسؤولين في البلاد".

مشوار مارتينو مع منتخب المكسيك

وخاض تاتا 66 مباراة مع المكسيك فاز في 42 وتعادل في 12 وخسر مثلهم بجميع المسابقات.

وودع منتخب المكسيك كاس العالم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ مونديال 1994 بأمريكا.