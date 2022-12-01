يلا شوت HD اونلاين رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم kora live هدف حكيم زياش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، في السطور التالية تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب كندا المتوقع لمواجهة نظيره المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة كندا والمغرب في مونديال قطر
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره كندا، اليوم الخميس 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.


وستلعب مباراة منتخب كندا ضد نظيره المغرب اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة منتخب كندا ضد نظيره المغرب اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

 

يلا شوت HD اونلاين رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر اليوم kora live هدف حكيم زياش

ومن المقرر أن يتولى جواد بده، مهمة التعليق على مباراة منتخبي المغرب وكندا اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.


قناة مفتوحة ناقلة لمباراة كندا والمغرب في مونديال 2022
وستذاع مباراة منتخب المغرب ضد نظيره كندا أيضا على قناة الرياضية المغربية المفتوحة، لأنها تملك حقوق نقل مباريات أسود الأطلس في مونديال قطر بشكل مجاني.


وجاء تردد قناة الرياضية الناقلة لمباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم قطر كالآتي:
القمر الصناعي: النايل سات
التردد:12207
معدل الاستقطاب: افقي
معدل الترميز 27500

 

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