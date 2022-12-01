عاجل.. بعد التلاعب في أسعارها " الحكومة" تشن حملات على تجار الأعلاف

أعلنت وزارة الزراعة إنه ا شنت حملات على عدد من تجار الاعلاف لضبط الاسعار وكسر احتكارهم لها لبيعها بأسعار اعلي من التكلفة الحقيقة، وهو ما اثر سلبا على مربي الدواجن ومنتجي البيض.

ارتفاع اسعار الأعلاف بالرغم من الافراج عنها:

واشتكي مربي الدواجن خلال الفترة الماضية من ارتفاع الاسعار الاعلاف من فول الصويا وكسب الفول الصويا والذرة بالرغم من قبام الحكومة بالافراج عنها بكميات ضخمه، حيث سجل سعر طن الذرة الصفراء 11 الف جنيه مقابل ان سعره العالمي لا يتجاوز 7500 جنيه، وارتفع سعر فول الصويا إلى 33 الف جنيه مقابل 17500 جنيه وفقا للسعر العالمي.

وارجع شعبة بيض المائدة ارتفاع الاسعار إلى تلاعبت التجار وقيامهم بعمليات احتكار، واستغلال ازمة نقص الدولار بحجب الكميات التى تم الافراج عنها وتلقليل المعروض منها، وبيعها باسعار دولار تجاوز الاسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي.

تفتيشات على مصانع الاعلاف:

وقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع التموين وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الاعلاف، وسيارات نقل الاعلاف بمحافظة المنوفي، مشيرة إلى ان تلك الحملات نجحت في تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ودون فواتير وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا دون فواتير، وعليه فان عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



كما تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العامله فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.

استمرار الحملات تفتيش على مصانع الاعلاف:



وأكدت وزارة الزراعة أنها سوف تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.

الحكومة تفرج عن كميات جديدة من الاعلاف :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 16 اكتوبر حتى 17 نوفمبر تم الإفراج عن 756 ألف طن من مستلزمات الاعلاف منهم 532 ألف طن ذرة، 224 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف بنحو 370 مليون دولار.

