كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر كأس العالم moraco يوتيوب

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كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر كأس العالم moraco يوتيوب يبحث الكثير من عشاقي ومحبي كرة القدم في كل مكان نحو تردد قنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب لكرة القدم ضد منتخب كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022.


موعد مباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022
يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك مساء اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

 

كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر كأس العالم moraco يوتيوب


تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم
وتذاع مباراة منتخب المغرب ضد كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، عبر القناة المغربية وترددها

لمشاهدة مباراة المغرب اضغط هنا


التردد: 12207.12015‪
• والاستقطاب: عمودي.
• ومعدل الترميز: 27500.
• ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚
ترتيب المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022
كرواتيا، 4 نقاط
المغرب، 4 نقاط
بلجيكا، 3 نقاط
كندا، دون نقاط
 

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