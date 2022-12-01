كورة بلس fel3arda مشاهدة لايف مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر كأس العالم moraco يوتيوب يبحث الكثير من عشاقي ومحبي كرة القدم في كل مكان نحو تردد قنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب لكرة القدم ضد منتخب كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022.



موعد مباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022

يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك مساء اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

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تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم

وتذاع مباراة منتخب المغرب ضد كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، عبر القناة المغربية وترددها

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التردد: 12207.12015‪

• والاستقطاب: عمودي.

• ومعدل الترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚

ترتيب المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022

كرواتيا، 4 نقاط

المغرب، 4 نقاط

بلجيكا، 3 نقاط

كندا، دون نقاط

