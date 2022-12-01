يلا kora plus مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا بث مباشر يلا شوت اونلاين مباراة المغرب اليوم تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022.



موعد مباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022

يستعد منتخب المغرب لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كندا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك مساء اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة كندا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عزالدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

تشكيل منتخب كندا المتوقع لمواجهة المغرب في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: بوريان.

خط الدفاع: هوتشنسون، جونستون، ميللر، فيتوريا.

خط الوسط: أنتونيس، لارين، لاريا، ألفونسو ديفيز.

خط الهجوم: بوشانان، جوناثان ديفيد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم 2022

تذاع مباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022، عبر قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورت الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022.

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القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207. 12015‪

• والاستقطاب: عمودي.

• ومعدل الترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة الكأس الجديد على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

معلق مباراة منتخب المغرب ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

وأسندت إدارة قناة بي ان سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة التي تجمع بين منتخب المغرب ضد كندافي الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم 2022 للمعلق جواد بده.

