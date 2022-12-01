كورة لايف Alkass مشاهدة مباراة المغرب ضد كندا يلا شوت بث مباشر match الان now بث مباشر لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي، والتى ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة المغرب ضد كندا

ومازال عشاق كرة القدم بالوطن العربي، يبحثون خلال الفترة الحالية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي ضد نظيره منتخب كندا، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس.



وتبدأ صافرة بداية أحداث مباراة المغرب ضد نظيره منتخب كندا، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم

قناة beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة bein Sports HD 1 على عرب سات

التردد: 12245

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الكأس القطرية Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

قناة الكأس القطرية Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

