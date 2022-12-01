Yalla Shoot بث مباشر المغرب وكندا twitter بث مباشر مباراة المغرب كندا يلا شوت TODAY يبحث جميع عشاق ومتابعي بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في مصر والوطن العربي بشدة عن تردد قناة المغربية الرياضية TNT Arriadia، الحاصلة على حقوق بث مباراة المغرب اليوم أمام كندا، في ختام دور المجموعات لمسابقة كأس العالم.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، تردد قناة المغربية الرياضية TNT Arriadia بث مباشر لمتابعة مباراة المغرب أمام كندا في كأس العالم.

لمشاهدة مباراة المغرب وكندا



ويمكن تنزيل تردد القناة على مختلف الاقمار الصناعية من خلال المعلومات التالية:

تردد قناة tnt على النايل سات:

التردد: 11157.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة tnt على عرب سات:

التردد: 12683.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة tnt على هوت بيرد:

تردد: 10873.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500



القمر الصناعي: هوت بيرد

كيفية تنزيل قناة المغربية الرياضية على الريسيفر:-

أولا قم باستخدام الريموت ثم الضغط على زر menu

وبعد ذلك قم باختيار التركيب

ثم اختيار قائمة الترددات

وبعد ذلك يتم اختيار إضافة تردد جديد ويكون بالغالب زر باللون “الأحمر”.

ثم يتم ادخال البيانات الخاصة بالقناة

ثم الضغط على زر موافق Ok.

وفي الاخير يجب حفظ نتيجة البحث ثم مشاهدة القناة الجديدة.



موعد مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ملعب مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الثمامة، فعاليات اللقاء المرتقب اليوم، بين منتخبي المغرب وكندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر.



ترتيب المجموعة السادسة من كأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل مواجهات اليوم، كالتالي:-

كرواتيا: 4 نقاط

المغرب: 4 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط

كندا: بلا نقاط

