اونلاين moraco مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر كورة لايف yalla shoot الجديد يترقب عشاق ومتابعي بطولة كأس العالم في مصر والوطن العربي، مباراة منتخب المغرب العربي اليوم، أمام نظيره منتخب كندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة السادسة لمسابقة كأس العالم 2022.



ويدخل منتخب المغرب بروح معنوية مرتفعة باحتلاله صدارة مجموعته، ليبحث عن اقتناص الثلاث التي تضمن له الصعود لدور الـ16 من مسابقة مونديال قطر، برفقة كبار المنتخبات وانفراده بكونه المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لهذا الدور، وذلك بعد أن ودع كلا من منتخب تونس والسعودية وقطر البطولة.



موعد مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



القناة الناقلة لمباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك من خلال قناة bein sports hd 1 max بتعليق جواد بدة، وذلك بجانب قناة الكأس الرياضية اكسترا الأولى الحاصلة على حقوق البث أيضًا.

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كيفية مشاهدة قناتي bein sports hd 1 max وقناة الكأس الرياضية اكسترا الأولى

-أولًا: تردد قناة الكأس القطرية إكستر

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



- تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11604

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.



ترتيب المجموعة السادسة من كأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل مواجهات اليوم، كالتالي:-

كرواتيا: 4 نقاط

المغرب: 4 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط

كندا: بلا نقاط

