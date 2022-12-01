كورة HD بلس canda بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر كورة لايف youtube يستعد منتخب المغرب لخوض منافسات مباراته الأخيرة في دور المجموعات للمجموعة السادسة، وذلك أمام نظيره منتخب كندا، وذلك بهدف الحصول على ثلاثة نقاط تمنحه فرصة التأهل للدور الـ16 من مونديال قطر.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، كل مايخص مباراة المغرب وكندا اليوم في كأس العالم 2022.



موعد مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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ملعب مباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد الثمامة، فعاليات اللقاء المرتقب اليوم، بين منتخبي المغرب وكندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر.



القناة الناقلة لمباراة المغرب وكندا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك من خلال قناة bein sports hd 1 max بتعليق جواد بدة، وذلك بجانب قناة الكأس الرياضية اكسترا الأولى الحاصلة على حقوق البث أيضًا، في إفريقيا والشرق الأوسط.



والجدير بالذكر أن موقع الفجر الرياضي سيقدم لكم بثًا مباشرًا لكل أحداث المباراة المرتقبة بين منتخبي المجموعة السادسة، وذلك لحظة بلحظة لكل متابعي بطولة كأس العالم 2022 في مصر والوطن العربي.

